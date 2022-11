© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad Ischia “continuano la ricerca dei dispersi, le evacuazioni e l’assistenza alle popolazione in pericolo”. Lo riferisce su Twitter il Dipartimento della Protezione civile, spiegando che “i soccorsi sono resi complessi dalle condizioni meteo” e che ci sono al momento “rinforzi in partenza da Pozzuoli”. “Team Dpc in arrivo su isola per supporto alle autorità locali”, si legge ancora. (Rin)