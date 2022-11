Ischia: Salvini, otto morti nella frana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono otto morti nella frana di Ischia". Lo ha affermato il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, durante il suo intervento, oggi, in occasione dell'inaugurazione dell'M4 a Milano. Nel discorso che il vicepremier ha tenuto a Linate, prima del viaggio inaugurale sulla nuova metropolitana, ha infatti affermato si temesse un bilancio di diversi morti per la frana, per poi dichiarare gli avvenuti otto decessi una volta presa la parola in viale Argonne, a fine viaggio. (Rem)