Ischia: Pichetto Fratin in contatto con Prefetto di Napoli

- Il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, “appena appresa la notizia della frana che ha colpito Ischia, ha chiamato il Prefetto di Napoli, Claudio Palomba, per avere aggiornamenti, in modo particolare, sulle persone disperse. Prima priorità. Il prefetto – riferiscono in una nota – ha informato il ministro sullo stato della situazione. Nuovi contatti ci saranno durante il giorno".(Rin)