Sanità: Tridico (Inps), vogliamo semplificare e centralizzare accertamenti certificati invalidità

- Noi abbiamo speso troppi canali di accertamento dell'invalidità, vogliamo semplificare e centralizzare in un unico momento questi passaggi. Vorremmo fare lo stesso su tutte le malattie con un accordo con le singole regioni. Lo ha affermato il presidente di Inps Pasquale Tridico a margine della firma dell'accordo con l'ospedale Regina Margherita di Torino sul rilascio dei certificati pediatrici di invalidità. "Stiamo facendo accordi di questo tipo sperimentali in altre regioni oltre al Piemonte. Ad esempio il certificato introduttivo oncologico per alcune malattie gravi. L'obiettivo è quello di continuare ad allargare queste collaborazioni che semplificano la vita al cittadino", ha concluso Tridico. (Rpi)