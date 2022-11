© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non si capisce il motivo di tante opposizioni fatte da Fratelli d'Italia per un anno e mezzo, per arrivare poi a una legge di bilancio che fondamentalmente ricalca gli orientamenti e i vincoli adottati anche da Draghi". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in apertura della consueta diretta Facebook del venerdì. (Ren)