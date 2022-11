Teatro San Carlo: De Luca, faremo qualche ritocco al ribasso ma Campania investe in cultura più delle altre Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo letto che la Regione Lombardia e il comune di Milano ridurranno del 20% lo stanziamento per i teatri di Milano. Dovremo fare anche noi un ragionamento su qualche ritocco, perchè quello che stanzia la Regione Campania per la cultura non ha paragoni in Italia". Lo ha annunciato il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della sua diretta facebook. "Rimarremo sempre al doppio del finanziamento di altre Regioni - ha spiegato - ma mi interessava ricordare quello che facciamo per la cultura come Regione Campania, che non è la regione più ricca d'Italia. Sono cose che meritano rispetto e apprezzamento, mi faceva piacere ricordarlo a qualche smemorato che fa finta di non saperlo". "Il Teatro alla Scala - ha ricordato De Luca - riceve dalla Regione Lombardia 3,3 milioni, il San Carlo nel 2022 ne ha ricevuti sette dalla Regione Campania, più del doppio di quanto dà la Lombardia e quasi il doppio di quanto dà il comune di Milano, che stanzia 4 milioni". (Ren)