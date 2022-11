Violenza donne: Adinolfi (Fi), l'Ue ha istituito un numero di assistenza telefonica unico - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono ancora troppe le donne che subiscono maltrattamenti, aggressioni, o che vengono perfino uccise. Si tratta di una piaga sociale inaccettabile contro cui l'Unione Europea continua la sua battaglia, testimoniata anche dalla presentazione da parte della Commissione europea di un numero telefonico europeo armonizzato (116 016) per fornire assistenza e supporto alle vittime di violenza". E' quanto ha dichiarato l'eurodeputata salernitana di Forza Italia, Isabella Adinolfi, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. "Questo provvedimento serve da richiamo per un impegno sempre più forte e congiunto da parte di tutti i Paesi membri, alcuni dei quali ancora non hanno ratificato la Convenzione di Istanbul che prevede attività di contrasto nei propri codici penali per i reati perpetrati contro le donne - ha concluso l'eurodeputata - Anche gli Stati firmatari, tuttavia, fanno spesso fatica a contrastare reati che oggi si presentano sotto più sfaccettature, basti pensare all'aumento dei reati di genere online. Resta forte l'attenzione sul tema anche dell'Italia che in Senato, tra l'altro, ha approvato all'unanimità l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere". (Ren)