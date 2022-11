Cultura: Teatro di San Carlo e UniCredit insieme in una nuova partnership per crescita sociale del territorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tali attività verranno realizzate presso le Officine San Carlo a Vigliena, nate dalla riconversione degli stabilimenti ex Cirio nella zona industriale di Napoli Est, area della città interessata da importanti progetti di riqualificazione e dove UniCredit è già presente con lo "Spazio UniCredit Innovation Factory" nel campus dell'Università Degli Studi di Napoli Federico II a San Giovanni a Teduccio. Uno spazio dove UniCredit è impegnata a dare slancio alla migliore innovazione del Sud per fornire nuove opportunità alle start-up nate dall’eccellenza creativa dei talenti del territorio. “Siamo particolarmente lieti di aver avviato una nuova partnership con il Teatro San Carlo di Napoli, il teatro lirico più antico d'Europa ed un vanto del nostro Paese, che da circa 300 anni si dedica alla diffusione e alla promozione della cultura lirica italiana nel mondo – ha affermato Andrea Orcel, Ceo di UniCredit - Questa sponsorizzazione arricchisce l’impegno di UniCredit in Italia nel promuovere l’arte in tutte le sue forme e si inserisce nel quadro del più ampio impegno di UniCredit per la cultura, intesa come motore di sviluppo sociale ed economico sostenibile. L’attenzione che UniCredit riserva alla cultura è un tratto distintivo del nostro impegno a favore delle comunità in cui siamo presenti e indubbiamente questa nuova collaborazione costituisce un ulteriore importante segno di attenzione di UniCredit - Public UniCredit verso la città di Napoli rafforzando l’impegno della banca per la crescita economica e sociale di tutto il Mezzogiorno”. (segue) (Com)