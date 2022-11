Cultura: UniCredit nuovo main sponsor della stagione 22-23 del Teatro San Carlo di Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Teatro di San Carlo di Napoli si arricchisce di una nuova e prestigiosa collaborazione: UniCredit è il nuovo main sponsor della Stagione 22/23 del Lirico più antico d'Europa. A partire dal Don Carlo di Verdi, che domani inaugurerà la Stagione 2022/23 – con la regia di Claus Guth, la direzione musicale di Juraj Valčuha e la presenza in scena di alcuni dei maggiori protagonisti del panorama lirico internazionale, (da Elīna Garanča, a Ludovic Tézier; da Matthew Polenzani, ad Ailyn Perez, a Michele Pertusi) - il Teatro di San Carlo e UniCredit, in qualità di main sponsor, saranno impegnati in un accordo di sponsorizzazione che li vedrà operare, fianco a fianco, per un'intensa attività di produzione e promozione culturale. UniCredit, banca commerciale pan-europea presente in Italia, Germania, Europa Centrale e Orientale, vanta una lunga tradizione a sostegno delle più prestigiose attività culturali dell'Italia e nei Paesi in cui è presente, nella consapevolezza che la connessione tra investimento culturale ed economico contribuisca in maniera decisiva alla realizzazione di uno sviluppo sostenibile, generi partecipazione, crei senso di appartenenza e sia un motore di sviluppo sociale e di benessere per le comunità. La banca, oltre a sostenere la Stagione teatrale 22/23, si impegna inoltre a supportare progetti di education e di inclusion del Teatro di San Carlo rivolti ai residenti di diversi quartieri della Città di Napoli. (segue) (Ren)