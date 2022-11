Violenza donne: Nappi (Lega), impegnarsi ogni giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ricordare le vittime di questi odiosi delitti è un dovere che va tuttavia accompagnato con l'impegno quotidiano per contrastare tutte le forme di violenza, fisica e morale, sulle donne. Ecco perché è fondamentale sostenerle anche sul versante dell'inserimento nel lavoro, dell'adeguamento dei servizi assistenziali e dell'integrazione socio-economica. È l'assenza di adeguati e concreti interventi a sostegno delle politiche di promozione della condizione femminile il brodo di coltura in cui si sviluppano e trovano linfa questi drammatici fenomeni criminali. Noi della Lega stiamo dimostrando di essere, anche qui in Campania, motori di questo percorso, come dimostrano le scelte di valorizzazione delle donne che abbiamo già messo in campo con la nomina di Pina Castiello a Sottosegretario di Stato e Carmela Rescigno a Presidente della Commissione Anticamorra". Lo ha affermato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania, intervenendo al convegno "No alla violenza sulle donne - La mia scarpa rotta", evento organizzato dal Gruppo regionale della Lega di concerto con i Dipartimenti Pari Opportunità e Disabilità.(Ren)