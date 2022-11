Cultura: Teatro di San Carlo e UniCredit insieme in una nuova partnership per crescita sociale del territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Teatro di San Carlo di Napoli si arricchisce di una nuova e prestigiosa collaborazione: UniCredit è il nuovo main sponsor della Stagione 22/23 del Lirico più antico d’Europa. A partire dal Don Carlo di Verdi, che domani inaugurerà la Stagione 2022/23 – con la regia di Claus Guth, la direzione musicale di Juraj Valcuha e la presenza in scena di alcuni dei maggiori protagonisti del panorama lirico internazionale, (da Elīna Garanča, a Ludovic Tézier; da Matthew Polenzani, ad Ailyn Perez, a Michele Pertusi) - il Teatro di San Carlo e UniCredit, in qualità di main sponsor, saranno impegnati in un accordo di sponsorizzazione che li vedrà operare, fianco a fianco, per un’intensa attività di produzione e promozione culturale. UniCredit, banca commerciale pan-europea presente in Italia, Germania, Europa Centrale e Orientale, vanta una lunga tradizione a sostegno delle più prestigiose attività culturali dell’Italia e nei Paesi in cui è presente, nella consapevolezza che la connessione tra investimento culturale ed economico contribuisca in maniera decisiva alla realizzazione di uno sviluppo sostenibile, generi partecipazione, crei senso di appartenenza e sia un motore di sviluppo sociale e di benessere per le comunità. La banca, oltre a sostenere la Stagione teatrale 22/23, si impegna inoltre a supportare progetti di education e di inclusion del Teatro di San Carlo rivolti ai residenti di diversi quartieri della Città di Napoli. In particolare, grazie anche al coinvolgimento di UniCredit e in collaborazione con le associazioni del terzo settore attive sul territorio, il Teatro di San Carlo svilupperà attività sociali ed educational con laboratori di ascolto creativo guidato, destinate ai bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado, oltre a progetti di inserimento professionale dei più giovani, legati alle arti e ai mestieri dello spettacolo. (segue) (Com)