Cultura: UniCredit nuovo main sponsor della stagione 22-23 del Teatro San Carlo di Napoli (4)

- "In quanto sindaco di Napoli e presidente della Fondazione Teatro di San Carlo, sono molto soddisfatto di poter annunciare l'impegno di UniCredit come main sponsor del San Carlo – ha aggiunto Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli. Ho sollecitato fortemente tale sinergia e le nostre rispettive squadre hanno lavorato a lungo in queste settimane per formalizzarla. Ottenere il sostegno di soggetti privati così prestigiosi rende più forti le istituzioni culturali pubbliche che promuovono progetti e iniziative dal valore straordinario per il territorio sempre nella prospettiva nazionale ed internazionale che una città come Napoli merita. La vera sfida è rendere stabile la partecipazione a sostegno della cultura come un atto di responsabilità sociale, con concrete ricadute sul nostro territorio. Il coinvolgimento delle imprese private nelle attività della Fondazione è utile non ad avere un semplice ritorno in termini di valorizzazione dell'immagine o di esposizione del proprio brand, ma in modo da comunicare il sistema valoriale alle comunità di riferimento diventando pe gli altri un esempio virtuoso da seguire". (segue) (Ren)