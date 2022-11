Cultura: UniCredit nuovo main sponsor della stagione 22-23 del Teatro San Carlo di Napoli (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un prestigioso progetto artistico ci vedrà impegnati nelle prossime stagioni insieme al consolidarsi di tante iniziative per il sociale – ha affermato Stéphane Lissner, Sovrintendente del Teatro di San Carlo - a partire delle Officine San Carlo per i giovani e la formazione; questi sono solo alcuni esempi della nuova operatività che ci vedrà in partnership con un importante Sponsor quale UniCredit, in uno spirito di intenti comuni e positive sinergie. La strategia che la Fondazione intende perseguire sarà mirata a consolidare sempre più le potenzialità di questo Teatro, con impegni specifici e progettualità da realizzarsi in termini di solidarietà, cultura e partecipazione". (Ren)