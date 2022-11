Reddito cittadinanza: Inps, ad ottobre 1,16 milioni di nuclei beneficiari, coinvolte 2,47 milioni di persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di ottobre 2022, i nuclei beneficiari di Reddito di Cittadinanza (RdC) e Pensione di Cittadinanza (PdC) sono stati 1,16 milioni in totale (1,04 milioni RdC e 122 mila PdC), con 2,47 milioni di persone coinvolte (2,33 milioni per il RdC e 138 mila per la PdC) e un importo medio mensile erogato a livello nazionale di 552 euro (583 euro per il RdC e 285 euro per la PdC). Lo comunica l'Inps. L’importo medio varia sensibilmente con il numero dei componenti il nucleo familiare, e va da un minimo di 453 euro per i nuclei costituiti da una sola persona a un massimo di 738 euro per le famiglie con cinque componenti. La platea dei percettori di reddito di cittadinanza e di pensione di cittadinanza è composta da 2,18 milioni di cittadini italiani, 204 mila cittadini extra comunitari con permesso di soggiorno Ue e 83 mila cittadini europei (residuale la quota di familiari delle precedenti categorie e titolari di protezione internazionale). Per i nuclei con presenza di minori (364 mila, con 1,3 milioni di persone coinvolte), l’importo medio mensile è di 684 euro, e va da un minimo di 594 euro per i nuclei composti da due persone a un massimo di 743 euro per quelli composti da cinque persone. I nuclei con presenza di disabili sono oltre 201 mila, con 449 mila persone coinvolte. L’importo medio è di 493 euro, con un minimo di 389 euro per i nuclei composti da una sola persona e un massimo di 704 euro per quelli composti da cinque persone. La distribuzione per aree geografiche vede 424 mila persone beneficiarie al Nord, 327 mila al Centro e 1,72 milioni nell’area Sud e Isole. Nel corso dei primi dieci mesi dell’anno, le revoche hanno riguardato 51 mila nuclei e le decadenze sono state 243 mila.(Com)