Università: firmato accordo con lAssemblea Parlamentare del Mediterraneo da Parthenope e Cattedra Unesco

- Firmato a Villa Doria d’Angri un accordo di cooperazione tra l’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (Pam) e la Cattedra Unesco ‘Ambiente, Risorse e Sviluppo Sostenibile’ del Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’Università Parthenope. L’accordo consentirà la collaborazione tra Pam e Cattedra Unesco mediante la realizzazione di azioni comuni: organizzazione di eventi e collaborazione alle attività di formazione, lavori congiunti su attività di ricerca e studi scientifici, possibilità per gli studenti della Parthenope di effettuare tirocini presso il Centro Studi Internazionale Pam di San Marino. A siglare l’accordo il Prof. Pier Paolo Franzese – coordinatore della Cattedra e l’Ambasciatore Sergio Piazzi - Segretario Generale della Pam. "L’attività della Cattedra Unesco – ha ricordato il prof. Franzese - promuove la cooperazione internazionale e fonda la sua attività su accordi con oltre venti partner in 4 continenti, la firma dell’accordo con la Pam è un ulteriore arricchimento perché offrirà ai nostri studenti opportunità di tirocinio all’estero e consentirà a noi di avere un partner internazionale importante che potrà supportare le nostre attività". Tale accordo è stato sottoscritto in occasione del workshop ‘Crimini Ambientali e Transizione Ecologica’, organizzato dalla Pam e dalla Cattedra Unesco, in collaborazione con la Regione Campania e l’Istituto Interregionale di Ricerca sul Crimine e la Giustizia delle Nazioni Unite, nel quadro del Programma Next Generation Eu/Pnrr. (segue) (Ren)