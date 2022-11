Università: firmato accordo con lAssemblea Parlamentare del Mediterraneo da Parthenope e Cattedra Unesco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il workshop costituisce un primo concreto seguito della sottoscrizione, il mese di giugno scorso, della ‘Dichiarazione di Napoli’ tra gli Stati membri della Pam, i membri associati e i partner che si poneva come obiettivo la necessità di combattere con urgenza i crimini ambientali e di trovare soluzioni innovative per affrontare la questione, tra cui una banca dati transregionale per raccogliere dati da aziende ed Enti che si occupano di gestione di rifiuti. "La lotta ai crimini ambientali – ha sottolineato durante l’incontro l’Ambasciatore Piazzi – è un impegno fondamentale per l’Assemblea, è necessario supportare tutte le azioni a tutela dell’ambiente e raggiungere la transizione verso energie sostenibili. L’esperienza italiana nella lotta alle ecomafie è significativa e incontri come questo possono aiutare a rafforzare la cooperazione in tale direzione". Messaggi di benvenuto affidati al prof. Francesco Calza che ha portato i saluti dell’Ateneo ed al Presidente Emerito della PAM Gennaro Migliore, tra gli interventi il dott. Antonello Baretta – direttore generale della Regione Campania per il ‘ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, valutazioni e autorizzazioni ambientali’ e l’Assessore alla Ricerca, Innovazione e Start up della Regione Campania Valeria Fascione. (Ren)