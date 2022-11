Fisco: Leo (Mef), tregua fiscale per sostenere i contribuenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo approvato una Legge di Bilancio in tempi rapidissimi per rispondere subito alle esigenze del 'caro bollette'. Attraverso la tregua fiscale regolarizziamo gli omessi versamenti e prevediamo sanzioni più basse con l'allungamento del periodo di pagamento. Lo abbiamo fatto per sostenere i contribuenti e per dare una nuova prospettiva nel rapporto con il fisco". Queste le parole di Maurizio Leo, vice ministro dell'Economia, che è intervenuto a Napoli nel corso del Forum nazionale "Proposte per una riforma fiscale quale incentivo alla ripresa economica e strumento di contrasto alla crisi d'impresa" organizzato dalla Fondazione partenopea dei Commercialisti, presieduta da Vincenzo Moretta, e dalla Fondazione Centro studi Ugdcec, presieduta da Francesco Puccio. "Con la riforma fiscale - ha proseguito Leo - rivedremo l'Irpef e i sistemi sanzionatori ponendo le basi per una semplificazione del rapporto fisco/contribuenti con questi ultimi costretti a fare i conti con 70 pagine di crediti d'imposta da gestire. Se semplifichiamo e come cinghia di trasmissione mettiamo i commercialisti, otterremo un grande risultato". (segue) (Ren)