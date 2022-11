Governo: Cirio su Rdc, non si può dare 800 euro a chi rifiuta lavoro e 500 a chi ha lavorato una vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un paese che dà 800 euro a un giovane che potrebbe andare a lavorare e ha rifiutato più volte un lavoro ma ne dà 530 a un nostro anziano che ha 70 anni e ha lavorato una vita non è un paese attento ai bisogni reali delle persone. Avevamo detto che avremmo lavorato sul Reddito di cittadinanza in questo senso e così stiamo facendo. Lo ha affermato l presidente del Piemonte Alberto Cirio a margine della firma dell'accordo con l'ospedale Regina Margherita di Torino e l'Inps sul rilascio dei certificati pediatrici di invalidità, commentando le misure del governo Meloni. "E' una Manovra che dà un chiaro segnale di tendenza: non è ancora ciò che il governo ha in mente e nei programmi di fare, perché si è insediato da poche settimane. Ma i segnali sono importanti, in quanto tiene in considerazione i consumi reali delle persone. La gente vive di quello che consuma quotidianamente e contenere l'inflazione sui beni di prima necessità è un segnale che non si vive nell'altro mondo, ma tra la gente", ha concluso Cirio. (Rpi)