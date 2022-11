Pd: Canalis, Comitato costituente conferma romanocentrismo del partito che avevo già denunciato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Comitato costituente del Pd si conferma il romanocentrismo del partito, che avevo già recentemente denunciato. I territori non sono stati coinvolti nella composizione di questo comitato. L’architettura federale del partito nato nel 2007, oggi semplicemente non c’è più. Sono durissime le parole della vicesegretaria del Partito Democratico Monica Canalis all'indirizzo della segreteria nazionale del Partito. "Decidono tutto a Roma, premiando la nomenclatura romana, quella che ci ha fatto perdere in questi anni. Poi Articolo 1 rientra nel Pd senza che nessuno abbia chiesto il parere della base. Non solo. Roberto Speranza addirittura è designato come garante del processo costituente insieme a Letta. Vale a dire che il leader di un partito scissionista farà da garante alla rifondazione del nostro partito. Una roba da neuro. Per il Piemonte entrano nel comitato solo Borsotto, Damiano, Fassino, Rossomando, Saraceno, Turco. Cioè solo ex Pci - ha continuato Canalis -. (segue) (Rpi)