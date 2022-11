Cibo sintetico: consiglio regionale Campania vota no all'unanimità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio Regionale della Campania ha approvato ieri sera all'unanimità l'ordine del giorno, a firma del presidente Gennaro Oliviero e di altri consiglieri, per il "Sostegno alle iniziative contro il cibo sintetico, finalizzato ad impegnare il presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca a favore della petizione di Coldiretti contro il cibo da laboratorio". Il provvedimento dell'organo legislativo della Regione rafforza la proposta di legge di iniziativa popolare che Coldiretti porterà in Parlamento, su cui a livello nazionale sono state già raccolte 200 mila firme, solo in Campania 15 mila. Il sostegno nella Conferenza Stato-Regione – spiega Coldiretti Campania – servirà a rafforzare l'argine contro la produzione e la commercializzazione in Italia di cibo realizzato con processi biochimici industriali. "Al presidente Oliviero e a tutti i consiglieri regionali della Campania – affermano Gennarino Masiello e Salvatore Loffreda, presidente e direttore di Coldiretti Campania – va il nostro ringraziamento. Una scelta politica forte e bipartisan che conferma l'attenzione della Regione al valore strategico del settore agroalimentare, confermato peraltro dal recente primato nazionale con 580 prodotti tradizionali. Un immenso patrimonio di biodiversità e di cultura del cibo che è riconosciuto in ogni angolo del pianeta. La Campania ha espresso ben due patrimoni Unesco legati al cibo, la Dieta Mediterranea e l'Arte dei Pizzaiuoli Napoletani. La storia di questo territorio non poteva che dire no al cibo sintetico." (segue) (Ren)