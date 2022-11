Università: a Roma l'inaugurazione del Master in "Leadership and Digital Transformation" presso Il Centro Alti Studi per la Difesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si intensifica la collaborazione tra Università e Centro Alti Studi per la Difesa – ha sottolineato il direttore, Prof.ssa Paola Adinolfi – Siamo molto orgogliosi di questa sinergia su un Master così innovativo in risposta alle esigenze della contemporaneità. Nelle precedenti edizioni ha raggiunto traguardi d'eccellenza. La didattica in aula è potenziata dai laboratori di formazione esperienziale e dal supporto di un Advisory Board di primissimo livello che annovera i vertici delle Forze Armate Italiane e i dirigenti delle principali aziende e istituzioni del Paese in un proficuo processo di co-creazione di valore. È sorprendente il riscontro che la proposta formativa sta registrando. La prima lezione presso il Casd sarà l'occasione per incontrare i nostri discenti in presenza. La novità di quest'anno sarà anche la presenza di uditori provenienti dalla Corte di Appello di Salerno, nell'ambito del progetto Start-UPP che il Dipartimento sta sviluppando per l'innovazione degli Uffici Giudiziari italiani". "Attraverso il consolidamento della partnership con l'Università di Salerno e la realizzazione del Master giunto alla terza edizione - ha ricordato il presidente del Casd, Amm. Sq. Giacinto Ottaviani – il Centro prosegue nel suo ruolo di elemento propulsore dell'innovazione formativa, nell'intima convinzione che la crescente complessità di questo mondo ha un riverbero concreto anche nella leadership, che non può essere più affrontata esclusivamente con le tradizionali chiavi di lettura. In scenari più complessi e imprevedibili, puntiamo ad una formazione alla leadership incentrata sul determinante ruolo delle emozioni – che le neuroscienze ci indicano come determinanti non solo nel rapporto con gli altri ma anche nella presa di decisioni - e imperniata sullo sviluppo ed affinamento delle qualità relazionali, umane ed empatiche del leader, che oggigiorno opera immerso in miriadi di interazioni quotidiane con i suoi collaboratori, con i suoi superiori e con l'esterno. In tale contesto, da un anno a questa parte, abbiamo dato grosso impulso alla formazione alle cosiddette soft skills, che il World Economic Forum prevede essere centrali nei prossimi anni per tutte le professionalità esistenti e che risultano cruciali per esprimere al meglio la capacità di leadership di ogni dirigente del Paese". (segue) (Ren)