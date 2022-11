Violenza donne: Istat, 19.600 hanno intrapreso percorso d’uscita con centri Antiviolenza nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono poco meno di 19.600 le donne che hanno affrontato nel 2021 il loro percorso di uscita dalla violenza con l’aiuto dei Centri Antiviolenza. E’ quanto emerge dall'indagine Istat sull’utenza dei centri antiviolenza per l’anno 2021. Di queste, l’81 per cento ha iniziato il percorso nello stesso anno, mentre la quota restante lo ha intrapreso nel 2020. Per quante hanno iniziato il percorso nell’anno di rilevazione non si osservano differenze significative per il mese di inizio del percorso. La decisione di intraprendere un percorso per uscire dalla violenza sembra arrivare a distanza di anni dall’inizio della violenza stessa: per il 40 per cento sono passati più di 5 anni dai primi episodi di violenza subita, per il 23 per cento da 1 a 5 anni, per il 15 per cento da 6 mesi a un anno e per il 7 per cento da meno di 6 mesi. La distribuzione per età delle donne vede maggiormente rappresentate quelle tra i 40 e i 49 anni (29 per cento), seguite dalle 30-39enni (26 per cento). Le donne con meno di 29 anni costituiscono il 20 per cento di quante hanno iniziato il percorso di uscita dalla violenza, quelle tra i 50 e i 59 anni sono il 17 per cento. La quota restante è costituita per il 6 per cento da donne tra i 60 e i 69 anni e per un 2 per cento da ultrasettantenni. Il 19 per cento delle donne ha iniziato il percorso di uscita dalla violenza in situazioni di emergenza, erano cioè in una situazione di pericolo o a rischio di incolumità. Più del 70 per cento delle donne cerca aiuto nei Centri antiviolenza dopo che ha subito per anni episodi di violenza. Il 30 per cento delle donne è già entrata in contatto con le forze dell’ordine prima di arrivare al Centro. Tra le donne che stanno affrontando il percorso di uscita dalla violenza, il 95,2 per cento ha subito almeno una violenza tra minacce, stalking, violenza psicologica e violenza economica, il 66,6 per cento ha subito violenza fisica e il 19,8 per cento violenza sessuale. Minoritaria la percentuale di donne (2 per cento) che ha subito una qualche forma di violenza prevista dalla Convenzione di Istanbul, come matrimonio forzato o precoce, mutilazioni genitali femminili, aborto forzato, sterilizzazione forzata. (Rin)