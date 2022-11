Commercio estero: Istat, a ottobre import extra Ue -8,7 per cento, export -4,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A ottobre 2022 si stima, per l’interscambio commerciale con i paesi extra Ue27, una diminuzione congiunturale per entrambi i flussi, più ampia per le importazioni (-8,7 per cento) rispetto alle esportazioni (-4,3 per cento). Lo riferisce l'Istat. La diminuzione su base mensile dell’export riguarda tutti i raggruppamenti principali di industrie, ed è spiegata soprattutto dal calo delle vendite di beni strumentali (-7,4 per cento). Per l’import, la flessione congiunturale è quasi totalmente dovuta alla contrazione degli acquisti di energia (-19,5 per cento). Nel trimestre agosto-ottobre 2022, rispetto al precedente, l’export diminuisce dell’1,5 per cento per effetto del calo delle vendite di energia (-37,9 per cento) e beni strumentali (-4,7 per cento). Nello stesso periodo, l’import segna un rialzo congiunturale del 4,6 per cento, cui contribuiscono i maggiori acquisti di beni strumentali (+10,5 per cento), energia (+7,9 per cento) e beni di consumo non durevoli (+6,8 per cento). A ottobre 2022, l’export cresce su base annua del 16,6 per cento. La crescita, generalizzata, è più accentuata per energia (+37,0 per cento), beni intermedi (+24,7 per cento) e beni di consumo non durevoli (+22,1 per cento). L’import registra una crescita tendenziale del 38,3 per cento, anch’essa diffusa e molto elevata per energia (+67,2 per cento). A ottobre 2022 il disavanzo commerciale con i paesi extra Ue è pari a -2.040 milioni, a fronte di un avanzo di 1.962 milioni dello stesso mese del 2021. Il deficit energetico (-9.364 milioni) è più ampio rispetto a un anno prima (-5.459 milioni) ma l’avanzo nell’interscambio di prodotti non energetici, pari a 7.324 milioni, è elevato e sul livello di ottobre 2021 (7.421 milioni). (segue) (Rin)