Campania: Europa Verde, bene assegnazione scorta a Borrelli

- "Ringraziamo il prefetto e il questore per aver concesso la scorta a Francesco Emilio Borrelli, a seguito della vile aggressione subita poche settimane fa, culmine di una lunga serie di minacce di stampo camorristico che il nostro Consigliere regionale ha subito. La notizia della disposizione della scorta per Francesco è la dimostrazione che le sue battaglie alla criminalità organizzata e nella difesa della legalità hanno messo in pericolo la sua incolumità, e per questo a lui e ai suoi cari la nostra totale solidarietà e vicinanza. Come detto in passato, le sue battaglie sono le nostre. Lo Stato affronti con risolutezza il problema della criminalità per far sì che la nostra società sia libera, democratica, sicura e solidale, perché è inammissibile che chi si batte per la legalità sia sotto scorta". Così in una nota i co-portavoce nazionali di Europa Verde Eleonora Evi e Angelo Bonelli.(Ren)