Procida 2022: nasce un'orchestra composta da migranti (2)

- "Con Amih il nostro programma culturale continua, in linea con il claim 'La cultura non isola', il suo percorso di trasformazione dell'isola in un laboratorio di felicità sociale, con progetti culturali educativi e all'insegna dell'inclusione, parola più che mai attuale nel vocabolario complesso della contemporaneità", ha dichiarato Agostino Riitano, direttore di Procida 2022. "I musicisti stanno lavorando a composizioni originali, che prendono spunto dalle rispettive culture, stili e lingue", spiega il chitarrista e compositore Osvaldo Di Dio, direttore musicale del progetto, procidano, accompagnato nella conduzione del percorso laboratoriale dai musicisti da Vincenzo Virgilito (basso elettrico), Antonio Fusco (batteria e percussioni) e da Ashti Abdo (saz tambur, voce, percussioni, duduk, marranzano), originario del Kurdistan. "L'idea - ha aggiunto - è proprio quella di celebrare la bellezza generatrice che può scaturire quando diversi linguaggi, musiche e culture si trovano a stretto contatto. La musica è un terreno privilegiato attraverso cui tale processo può realmente concretizzarsi. L'auspicio - conclude - è che ciò possa diffondersi anche in altri ambiti in un periodo così complesso". Anche per questo, il percorso di "Amih", che proseguirà anche oltre Procida 2022 con una formula "aperta" a chiunque voglia avvicinarsi, coinvolge alcuni componenti della banda musicale Isola di Procida e tre donne ucraine (Mariya Hronovska, Irena Sosnivska e Oksana Holotyak), oggi cittadine procidane, impegnate nell'interpretazione di alcuni canti della tradizione per farsi portavoce di un messaggio di pace e fratellanza nei mesi bui del conflitto russo-ucraino. Contemporaneamente, Procida lancia anche un altro progetto dedicato ai migranti, "22 Nodi": coinvolge gli ospiti del Sai dell'isola in una serie di laboratori intorno ai mestieri del mare, immaginati per favorire il superamento dei traumi legati al viaggio. (Ren)