Napoli: ad Arkeda si premiano gli architetti che scelgono di restare al sud (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arkeda sarà anche l'occasione in cui il presidente della delegazione Adi Campania, Andrea Jandoli, insieme al presidente di Progecta, premierà tre architetti segnalati ma non vincitori al Compasso d'oro dell'Adi nazionale come ricompensa per lo sforzo di essere menti del sud che restano al sud. "C'è un legame molto stretto tra i temi 2022 di Arkeda - ha spiegato Maria Caputo, consigliera delegata di Mostra d'Oltremare Spa - e il nostro quartiere fieristico: design, natura e architettura si fondono alla perfezione negli spazi della Mostra, con il complesso di padiglioni storici del Razionalismo italiano ed il comprensorio arboreo, con la sua grande varietà di specie. Un rapporto, dunque, estremamente significativo, per i professionisti chiamati da Arkeda al confronto sulla sostenibilità, il riutilizzo degli spazi ed il recupero architettonico". (Ren)