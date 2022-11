Superbonus: De Luca, governo irresponsabile. Sito bloccato, in Campania domande anche via pec

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con una decisione irresponsabile il Governo ha stabilito che oggi è l'ultima giornata utile per presentare le pratiche del superbonus. In Campania abbiamo deciso di accettare che le domande possano essere presentate anche via pec anziché sul sito dedicato, che si è bloccato nella giornata di ieri dopo aver ricevuto centinaia di domande in un arco di tempo brevissimo. Lo ha affermato il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, durante la diretta facebook del venerdì. (Ren)