© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul reddito di cittadinanza c'è una discussione molto ideologica, ed è sbagliato. Il problema si risolve con controlli preventivi, non dando prima i soldi e poi facendo i controlli. Questa misura, che avrebbe risolto i problemi, al 90% non è stata adottata, si è preferito affrontare il tema in termini ideologici". Lo ha detto Vincenzo De Luca, governatore della Campania durante la diretta facebook. (Ren)