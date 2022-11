Pnrr: Decaro (Anci), per realizzare le opere dei Comuni occorre semplificare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'iter per l'assegnazione delle risorse è stato complicato moltissimo rispetto ai meccanismi automatici di quest'anno. Servirà un doppio passaggio autorizzativo al Mef, con il rischio di allungare i tempi. Senza i fondi non si possono far partire i bandi, con il risultato che una norma pensata per spingere gli investimenti rischia di creare nuovi ritardi. Si dice che per il Pnrr bisogna correre. Vero: ma allora devono correre tutti, altrimenti si lasciano i sindaci con il cerino in mano". "Da tutto il governo - osserva infine Decaro - arrivano il riconoscimento della centralità dei Comuni e segnali di grande disponibilità al confronto. Il ministro dell'Istruzione Valditara si è seduto con noi al tavolo e ha rivisto le scadenze su asili nido e scuole materne, diventate impossibili perché il ministero ha impiegato tre mesi per definire accordi pieni di obblighi e sanzioni mentre noi in quattro mesi avremmo dovuto aggiudicare i lavori. Ora la semplificazione va generalizzata". (Res)