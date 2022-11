Violenza donne: Istat, più gravi le forme che coinvolgono giovani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 37,7 per cento delle donne ha avuto paura che la propria vita o quella dei propri figli fosse in pericolo, il 17,9 per cento si è rivolta almeno una volta al Pronto soccorso e il 3,4 per cento è stata ricoverata in ospedale in conseguenza della o delle violenze subite. Per circa il 30 per cento delle donne, queste informazioni non sono disponibili. Sono 7.611 le donne che hanno ricevuto una valutazione del rischio da parte delle operatrici dei Centri; tra queste il 64,5 per cento è risultato avere un rischio medio o basso mentre per un terzo (33,5 per cento) il rischio è stato valutato alto o altissimo. Particolarmente critica la situazione delle donne più giovani: il 31,5 per cento delle ragazze con meno di 16 anni ha temuto per la propria (contro il 20,7 per cento del totale delle donne) e oltre un quarto (26,7 per cento) si è recato al Pronto soccorso. Stessa dinamica, seppur su valori più bassi, è riscontrabile anche in relazione al ricovero in ospedale. Inoltre, ad esser valutate ad altissimo rischio è il 46 per cento delle donne con meno di 16 anni e il 40 per cento di quelle tra i 16 e i 29 anni, mentre nella stessa condizione si trovano poco più di un quarto delle donne dai 60 ai 69 anni (27,4 per cento) o dai 70 anni e oltre (28,2 per cento).Elevatissimo il numero di casi in cui i figli assistono alla violenza subita dalla propria madre (72,6 per cento delle vittime che hanno figli) e nel 21,4 per cento dei casi i figli sono essi stessi vittima di violenza da parte del maltrattante. Inoltre circa il 16 per cento delle vittime ha subito violenza durante la gravidanza. (Rin)