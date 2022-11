Commercio estero: Istat, a ottobre import extra Ue -8,7 per cento, export -4,3 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A ottobre 2022 si rilevano aumenti su base annua delle esportazioni verso quasi tutti i principali paesi partner extra Ue27; i più ampi riguardano Turchia (+47,7 per cento), Stati Uniti (+34,2 per cento) e paesi OPEC (+32,0 per cento). Prosegue la flessione dell’export verso la Russia (-30,9 per cento); in calo anche le vendite verso il Giappone (-11,2 per cento). Gli acquisti da paesi Asean (+64,5 per cento), paesi MERCOSUR (+59,4 per cento), Svizzera (+58,0 per cento), Stati Uniti (+56,5 per cento), paesi OPEC (+55,9 per cento) e Cina (+50,3 per cento) registrano incrementi tendenziali molto elevati. Le importazioni dalla Russia (-44,2 per cento) risultano in decisa contrazione. "La flessione congiunturale dell’export verso i paesi extra Ue, per quanto generalizzata, è per più della metà dovuta al calo delle vendite di beni strumentali - si legge nella nota di commento -. Per l’import, la contrazione congiunturale degli acquisti di energia riflette il calo dei volumi e dei prezzi del gas naturale allo stato gassoso e i ribassi dei prezzi dell’energia elettrica. Su base annua, rallenta la crescita sia dell’export (+16,6 per cento, da +27,2 per cento di settembre) sia dell’import (+38,3 per cento; era +59,0 per cento a settembre). Il deficit energetico si riduce nel confronto con settembre, quando era superiore in valore assoluto ai 12 miliardi, e contribuisce al ridimensionamento del deficit commerciale (2 miliardi in valore assoluto, rispetto ai 5 di settembre)". (Rin)