Violenza donne: flash mob con le scuole a Pozzuoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, dal carcere femminile di Pozzuoli (Na) in via Pergolesi, partirà un corteo commemorativo dedicato a tutte le donne vittime di violenza, che terminerà a Piazza a Mare, dove ci sarà un Flash Mob che vedrà la partecipazione delle scuole del territorio e dove a mezzogiorno, in collegamento con i comuni dell'Ambito Territoriale Numero 12, sarà osservato un minuto di silenzio. Successivamente, a partire dalle ore 16, presso il Monteruscello Calcio (in Via Modigliani 18), sarà presentato "Un calcio alla violenza", che vedrà protagoniste le calciatrici del Napoli Calcio Femminile in una sfida amichevole, seguita da un'altra partita tra le mamme degli iscritti alla scuola calcio. "Mi aspetto una grande partecipazione a questi eventi nel corso di una giornata importante, che ha l'obiettivo di sensibilizzare tutta la comunità su quanta strada ancora ci sia da fare per avere una società più giusta e meno violenta - ha dichiarato il sindaco Gigi Manzoni - Il comune di Pozzuoli ha attivato da anni una serie di misure atte a prevenire e contrastare un fenomeno odioso, che purtroppo ancora persiste nella nostra società, come leggiamo quasi ogni giorno sulle pagine dei giornali. Cultura della prevenzione, pronto intervento e sostegno alle donne vittime di violenza sono le nostre tre priorità, attraverso i servizi di Ambito attivi sul nostro territorio. Questa giornata - ha aggiunto Manzoni - è l'occasione per ricordare a tutti che nell'Ambito Territoriale N12 è attivo il Centro Antiviolenza Spazio Donna, a cui ci si può rivolgere per essere ascoltate ed accompagnate in un percorso di riconquista dell'autonomia e di allontanamento dai maltrattanti". Il Centro Antiviolenza ha due sedi: una a Pozzuoli (in via Martini, nel quartiere di Monterusciello) ed una a Monte di Procida (in via Cappella 401) e fornisce, tra i vari servizi, assistenza legale, sostegno psicologico e orientamento al lavoro. Il numero di telefono del Centro, attivo 24 ore su 24, è 331/9840148. Il numero verde per le vittime di violenza e stalking è invece 1522. (Ren)