Procida 2022: nasce un'orchestra composta da migranti

- Prende forma, nell'ambito del progetto "Amih" per Procida Capitale Italiana della Cultura 2022, un ensemble multietnico composta da 14 musicisti provenienti da 7 nazioni differenti e 3 continenti: tra loro professionisti selezionati attraverso una call lanciata attraverso rete nazionale Sai (Sistema Accoglienza e Integrazione) per rifugiati politici e richiedenti asilo. Un progetto di residenza artistica che - al termine di un percorso laboratoriale iniziato il 12 novembre - porterà a una serata concerto in piazza Marina Grande (in programma domani) e che si è già tradotto nella co-creazione di alcuni brani originali e inediti, i cui titoli - da "Amih" a "Why you had to leave" (Perché sei dovuto partire) - già sintetizzano le storie di vita personale dei partecipanti al progetto, che hanno scelto di affidare al potere catartico della musica anche le tappe più dolorose della partenza dai rispettivi paesi e dell'approdo, spesso attraverso viaggi complessi, sulle coste italiane. Tra loro l'iraniano Mehdi, il guineano Mamady, il nigeriano Friday Enabulele e il gambiano Ousainou, appena 17 anni, sbarcato a Catania poco più di un anno fa e ospite del Sai di Sant'Andrea di Conza, in Irpinia. Alcuni di loro hanno pagato a caro prezzo, nei rispettivi paesi d'origine, i testi di brani musicali e performance di denuncia contro i politici corrotti nei rispettivi paesi d'origine. "Per noi - hanno raccontato - la musica è tutto, un'occasione di riscatto e un sogno che coltiviamo sin da piccoli". (segue) (Ren)