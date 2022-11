Istat: a novembre aumenta fiducia consumatori e imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel commercio al dettaglio, infine, le attese sulle vendite crescono decisamente mentre i relativi giudizi si deteriorano; le opinioni sulle scorte rimangono sostanzialmente stabili. A partire dal mese di novembre 2022 l’Istat avvia la diffusione del saldo e delle frequenze percentuali di risposta della domanda riferita alla prevedibilità dell’andamento futuro degli affari dell’impresa, per le indagini sulla fiducia delle imprese, e a quella della situazione economica familiare per l’indagine sui consumatori. Per i dettagli si rimanda all’Approfondimento a pag.8 e alla nota metodologica (sezione “L’output: principali misure di analisi” e “diffusione”). "Dopo quattro mesi consecutivi di flessione il clima di fiducia delle imprese torna ad aumentare trainato soprattutto dalle aspettative sulla produzione nel comparto manifatturiero, da quelle sugli ordini nei servizi di mercato e dalle attese sulle vendite nel commercio al dettaglio. Anche il clima di fiducia dei consumatori presenta una dinamica positiva dovuta soprattutto ad opinioni sulla situazione economica del paese (ivi comprese quelle sulla disoccupazione) in deciso miglioramento, seguite da attese sulla situazione economica familiare e da opinioni sul risparmio (possibilità future) in ripresa", si legge nella nota di commento. (Rin)