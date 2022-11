Università: a Roma l'inaugurazione del Master in "Leadership and Digital Transformation" presso Il Centro Alti Studi per la Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà inaugurata lunedì 28 novembre 2022 la terza edizione del Master di II livello in "Leadership and Digital Transformation", nato dalla collaborazione tra l'Università degli Studi di Salerno e il Centro Alti Studi per la Difesa (Casd), in sinergia con il Dipartimento di Scienze Aziendali Management & Innovation Systems Disa-Mis e il Centro Interdipartimentale per la Ricerca in Diritto, Economia e Management della Pubblica Amministrazione Cirpa. Finalità del Master è formare leader capaci di governare la trasformazione digitale, concepire e guidare progetti di cambiamento ad alto impatto di innovazione per il sistema Paese. Sviluppare, quindi, leadership e competenze manageriali indispensabili per governare il mondo del futuro, in un mercato del lavoro sempre più sfidante e in costante accelerazione, in cui sono richieste skills sempre più complesse e specialistiche. L'evento si svolgerà nella suggestiva cornice di Palazzo Salviati a Roma, sede del Casd, con inizio a partire dalle ore 9:00. Alla cerimonia di inaugurazione saranno presenti il Presidente del Casd, Ammiraglio di Squadra Giacinto Ottaviani; il Direttore del Master, Prof.ssa Paola Adinolfi; il presidente dell'Advisory Board, Generale Fernando Giancotti; il Vice Direttore del Master, Prof. Gabriella Piscopo. (segue) (Ren)