© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania REGIONE Convegno dal titolo "No alla violenza sulle donne - La mia scarpa rotta". L'evento è organizzato dal Gruppo regionale della Lega di concerto con i Dipartimenti Pari Opportunità e Disabilità. Introducono Severino Nappi, presidente della Commissione Anticamorra. Intervengono, tra gli altri, il sottosegretario di Stato per i Rapporti con il Parlamento Giuseppina Castiello, l'eurodeputato e coordinatore regionale della Lega Valentino Grant, il senatore Gianluca Cantalamessa. Napoli, Consiglio regionale della Campania, Centro direzionale Isola F13 (ore 11.30) (segue) (Ren)