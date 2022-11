Violenza donne: Istat, più gravi le forme che coinvolgono giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono le donne tra i 30 e i 39 anni ad aver subito maggiormente violenza fisica (71,4 per cento). La violenza sessuale riguarda invece in misura superiore le donne con meno di 16 anni (53,4 per cento) e quelle dai 16 ai 29 anni (33,7 per cento). E’ quanto emerge dall'indagine Istat sull’utenza dei centri antiviolenza per l’anno 2021. Le donne di età uguale o superiore ai 30 anni sono quelle che più delle altre hanno subito almeno una forma di violenza come minacce, stalking, violenza psicologica, violenza economica. Nella maggioranza dei casi le diverse forme di violenza si sommano tra loro: solo il 16 per cento delle donne ha subito un solo tipo di violenza, il 27 per cento ne ha subiti due e un altro 27 per cento tre. Assolutamente non residuale, pari al 30 per cento, la quota di donne che hanno subito più di 4 tipi di violenza tra quelle indagate. La durata della violenza varia a seconda della tipologia di violenza subita. Una storia più lunga di abusi, che dura almeno da 5 anni, riguarda il 75 per cento delle donne che hanno subito violenza fisica e la quasi totalità di quelle che hanno subito almeno una minaccia, stalking, violenza fisica o psicologica. Diversamente, tra le donne che iniziano il percorso a seguito di un singolo episodio di violenza, la forma di violenza maggiormente rappresentata è la violenza sessuale (78,2 per cento) contro, per esempio, il 30 per cento della violenza fisica. (segue) (Rin)