Campania: Cammarano (M5S) defr è occasione persa per attenuare impatto crisi

- "Il Documento di Economia e Finanza della Regione Campania approvato oggi in Consiglio regionale non interviene, come dovrebbe, sulle tante questioni che attanagliano i cittadini campani, partendo dall'aumento dei prezzi dell'energia, degli alimenti e delle materie prime. Questo doveva essere il momento della ripartenza e di attenuare l'impatto della crisi attraverso le opportunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e degli altri fondi d'investimento comunitari, ma così non è stato". Lo ha dichiarato il capogruppo nel consiglio regionale della Campania del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano, nell'argomentare il voto contrario del gruppo M5S al Documento di economia e finanza regionale. "Come Movimento 5 stelle avevamo presentato proposte sostanziali e strategiche sulla sanità, sul lavoro, sull'energia che sono state bocciate. Tuttavia - ha concluso Cammarano - esprimiamo una parziale soddisfazione perché per la prima volta, all'interno del Defr, si parla chiaramente della necessità di sviluppare e sostenere le Aree interne, un tema fondamentale che avevamo portato all'attenzione del Consiglio regionale". (Ren)