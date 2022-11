Regioni: in corso Conferenza su Autonomia e riparto finanziamenti Ssn

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in corso la Conferenza delle Regioni con all'ordine del giorno la riforma sull'Autonomia e il riparto della disponibilità finanziaria per il Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2022. Il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli è collegato in videoconferenza. In presenza ci sono Michele Emiliano, vicepresidente della Conferenza e governatore della Puglia, Vito Bardi presidente della Basilicata, Donato Toma del Molise, Christian Solinas della Sardegna. (Rin)