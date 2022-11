Campania: Nappi (Lega), mantenuto impegno a difesa tassisti contro caro carburanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ennesimo impegno mantenuto a difesa dei lavoratori. Oggi in Aula è stato approvato all'unanimità l'ordine del giorno di cui sono primo firmatario, sul ripristino del credito di imposta (nella misura del 100%) per i titolari di licenza taxi. È stato compiuto un passo importante, per il quale ringrazio oltre ai colleghi di opposizione, quelli di maggioranza, per contrastare il caro carburanti, e sostenere una delle categorie più esposte agli effetti della crisi economica che viviamo in questo periodo". Lo ha affermato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania e componente della Commissione Lavoro e Attività produttive. (Ren)