Torino: Stellantis e Politecnico rinnovano accordo cooperazione per 7,4 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Stellantis John Elkann e il rettore del Politecnico di Torino Guido Saracco hanno rinnovato oggi l'accordo di cooperazione su formazione e attività di ricerca e sviluppo. Un piano su cui il gruppo automotive investirà 7,4 milioni di euro che verranno utilizzati per supportare l corso di laurea in Ingegneria dell'autoveicolo per il quadriennio 2022-2026. Nei quattro anni passati sono aumentati gli studenti immatricolati, passando da 1.432 a 1.878. Di questi, il 15 per cento sono stranieri. Molto positivo anche il bilancio sulla ricaduta occupazione, con il 93,3 per cento dei laureati magistrali (secondo i dati di Almalaurea) che sono stati impiegati a un anno dal conseguimento del titolo. I progetti di ricerca congiunti finanziati dall’accordo nel quadriennio 2018-22 sono stati 48 ed hanno affrontato, anche con la partecipazione di studenti, la soluzione di problemi industriali nell’ambito della propulsione elettrica, della guida autonoma, dei nuovi materiali, della manifattura additiva e dello sviluppo e applicazione delle tecnologie di industria 4.0. (segue) (Rpi)