Campania: Lega Pari Opportunità, incontro domani al Consiglio Regionale

- Si svolgerà domani, venerdì 25 novembre, alle 11:30 presso il 21° piano del Consiglio regionale della Campania, il convegno "NO alla violenza sulle donne - La mia scarpa rotta". L'evento è organizzato dal Gruppo regionale della Lega di concerto con i Dipartimenti Pari Opportunità e Disabilità. A fare gli onori di casa Severino Nappi, capogruppo regionale della Lega e il consigliere Carmela Rescigno, presidente della Commissione Anticamorra. Intervengono il sottosegretario di Stato per i Rapporti con il Parlamento Giuseppina Castiello, l'eurodeputato e coordinatore regionale della Lega Valentino Grant, il senatore Gianluca Cantalamessa, la responsabile regionale del Dipartimento Disabilità Nada Salineri (coordinatrice dei lavori), la responsabile regionale del Dipartimento Pari Opportunità Antonella Lettieri, la responsabile regionale del Dipartimento Cultura Fabiana Gardini. Per l'occasione sarà ricordato l'impegno civico di Elisa Russo, dirigente della Lega, prematuramente scomparsa. (Ren)