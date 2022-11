Amalfi: il Duomo si illumina di rosso per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In realtà, secondo i dati della Polizia di Stato sulla violenza nel 2022, il femminicidio sarebbe l'apice di una spirale di violenza che, spesso, si alimenta nello stesso ambiente domestico. Prima di perdere la vita, sono 86 le donne che ogni giorno sono vittime di reati in Italia: un numero di ben quattro volte superiore alle vittime di sesso maschile. Inoltre, nel 35% dei casi gli episodi di maltrattamenti, di violenza sessuale e di stalking avvengono per mano del proprio convivente. "Come afferma Papa Francesco, 'non si può ignorare il grido delle vittime di violenza, sintomo di degrado per tutta l'umanità' – ha insistito l'assessore alla Cultura, Enza Cobalto – Un odio che si amplifica anche tra i giovani attraverso il web e i social network, con episodi di cyberbullismo, revenge porn, sessismo e misoginia online, nella maggior parte dei casi non denunciati. È indispensabile fornire tutela economica e giuridica a fronte dei maltrattamenti, garantendo soprattutto l'autonomia finanziaria. La carenza di occupazione femminile e la dipendenza economica del partner diventano una forma di ricatto che imprigiona. Come Amministrazione stiamo lavorando alla sensibilizzazione, soprattutto a partire dai giovani, per formare generazioni che si sentano libere, che non abbiano paura di sentirsi giudicate, attive nella società nel rispetto dei diritti umani, a partire dall'uso delle parole. La violenza non ha colori o generi: è violenza e basta e va combattuta ogni giorno". (Ren)