Infrastrutture: Grant (Lega), grazie al ministro Salvini per la grande attenzione al Sud

23 luglio 2021

- "Ringrazio il ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini per la grande attenzione e disponibilità verso il Sud e la Campania". A dichiararlo è stato l'eurodeputato della Lega Valentino Grant, a margine della riunione di oggi al Mit con il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e alla quale ha partecipato anche il consigliere regionale campano Severino Nappi. "Riunione proficua per importanti aggiornamenti sui cantieri per il raddoppio della SS268 del Vesuvio, sulla Piscinola-Capodichino, sulla metropolitana di Napoli linea 1, sul raccordo autostradale Salerno-Avellino e sul collegamento tra la SS85 variante di Venafro all'A1. Opere sulle quali vige la massima attenzione del Mit, dal valore superiore a 200 milioni ciascuna, il cui completamento è un obiettivo strategico per il futuro della nostra regione", ha concluso l'on. Valentino Grant, eurodeputato della Lega. (Ren)