Fisco: Moretta (Commercialisti), riforma improcrastinabile per salvare le imprese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al convegno sarà illustrata l'analisi svolta congiuntamente dalle due Fondazioni, in cui sono illustrati gli interventi a sostegno delle imprese ritenuti prioritari e che potrebbero rappresentare le linee guida cui dovrebbe ispirarsi la futura riforma, sempre più urgente alla luce dell'attuale contesto economico-sociale in cui operano le nostre aziende. Successivamente si terranno due tavole rotonde cui prenderanno parte, tra gli altri, Costanzo Jannotti Pecci (presidente dell'Unione Industriali di Napoli), Salvatore Regalbuto (consigliere delegato alla fiscalità del CN), i Presidenti degli Odcec di Milano (Marcella Caradonna), di Roma (Giovanni Battista Calì), di Napoli (Eraldo Turi), di Bologna (Enrica Piacquaddio), di Vicenza (Margherita Monti), di Palermo (Niccolò La Barbera), di Genova (Paolo Ravà), di Reggio Calabria (Stefano Poeta), di Benevento (Fabrizio Russo) ed il presidente della SAF del Triveneto (Alberto Maria Camillotti), nonché i docenti unoiversitari Clelia Buccico, Paola Coppola e Francesco Fimmanò. Per la Fondazione Odcec Napoli vi saranno Michele Saggese (Vice Presidente) e Immacolata Maria Lorenza Vasaturo (componente del Comitato Scientifico), mentre per i giovani commercialisti Francesco Puccio (presidente della Fondazione Centro Studi Ungdcec), Giancarlo Falco, ed il Presidente dell'Ugdcec di Napoli, Claudio Turi. Si aprirà un confronto sia sulle proposte presentate che sugli interventi a sostegno delle imprese sino ad oggi effettuati, anche alla luce della necessità di una rivisitazione del complesso sistema dei crediti di imposta/bonus che tenga conto delle peculiarità delle diverse realtà imprenditoriali del nostro Paese. (Ren)