Campania: consiglio regionale ha preso atto di tre surroghe di consiglieri eletti in parlamento

- Il Consiglio regionale della Campania ha preso atto delle surroghe dei consiglieri regionali eletti al Parlamento, sostituiti con i primi dei non eletti nelle rispettive liste elettorali. Dopo la sostituzione di Gianpiero Zinzi, ex capogruppo della Lega a cui già un mese fa era subentrata Antonella Piccerillo, nel corso della seduta di oggi il presidente del Consiglio regionale Gennaro Oliviero ha annunciato altre tre surroghe: Aurelio Tommasetti della Lega, che ha preso il posto di Attilio Pierro, Francesco Cascone di Forza Italia, che ha sostituito Annarita Patriarca, e Cosimo Amente di Fratelli d'Italia al posto di Michele Schiano di Visconti. Manca all'appello Francesco Emilio Borrelli dei Verdi, eletto alla Camera ma che non ha ancora sciolto la riserva. (Ren)