Campania: approvato a maggioranza il documento di economia e finanza regionale 2023-2025 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il documento di economia e finanza regionale contiene la programmazione regionale per il triennio, tutte le politiche regionali tutti gli obiettivi collegati all'agenda 2030 - ha spiegato in aula Picarone - quindi gli obiettivi di sostenibilità ambientale, gli obiettivi che riguardano le infrastrutture, i trasporti, la sanità, l'agricoltura, tutto quello che farà la Regione Campania c'è scritto in quel documento, e mette insieme tutte le risorse". "Abbiamo messo all'interno anche come ci organizziamo per spendere queste risorse con una cabina di regia che eviti la sovrapposizione di risorse e di programmi - ha aggiunto Picarone - Abbiamo delineato gli obiettivi politici, gli obiettivi strategici anche gli obiettivi assegnati alle singole direzioni regionali con delle schede e con una minuziosa e dettagliata elencazione di questi obiettivi. Questo perché dobbiamo misurare anche il raggiungimento delle performance". (segue) (Ren)