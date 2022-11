Campania: approvato a maggioranza il documento di economia e finanza regionale 2023-2025 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul tema dei malati oncologici occorre fare molto di più - ha evidenziato la presidente della Commissione Politiche sociali Bruna Fiola (Pd) - abbiamo affrontato questo tema nelle competenti Commissioni con la partecipazione dell'assessore regionale al Bilancio per risolvere il problema delle liste di attesa e dell'accesso alle prestazioni diagnostiche, su questo occorre fare molto di più per garantire i diritti di queste persone e di tutti i cittadini della Campania". "Il Defrc abbraccia tutte le branche e raccoglie la piena soddisfazione soprattutto per quanto riguarda la sanità e la rete oncologica che è efficiente e di qualità", ha aggiunto il consigliere Luigi Abbate (Noi di Centro-Noi Campani); All'inizio dei lavori, il Consiglio ha preso atto delle surroghe dei consiglieri regionali eletti al Parlamento ed hanno fatto il loro ingresso nell'assemblea legislativa campana Aurelio Tommasetti (Lega), Francesco Cascone (FI) e Cosimo Amente (FDI) (come supplente del consigliere Marco Nonno, temporaneamente sospeso dalla carica). (Ren)