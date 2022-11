Napoli: de Magistris, traffico e caos in una città fuori controllo. De Iesu responsabile dello sfascio.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il traffico e il caos a Napoli sembrano quelli di anni che pensavamo di esserci lasciati per sempre alle spalle. Responsabile politico di questo sfascio è l'assessore alla polizia municipale, alla sicurezza e alla mobilità, il questore De Jesu, che forse non farebbe male a farsi un giro in città e capire il totale fallimento del suo operato", ha affermato Luigi de Magistris. "Scelto da De Luca per fare l'assessore a Napoli, lo ricordiamo quando, con interviste da propaganda politica, agitava la spada di ferro contro giovani, movida e commercianti. Ora invece con la spada di latta cancella la Ztl di Piazza Dante e lascia Napoli fuori controllo. L'assessore dovrebbe uscire dalla sua stanza di Palazzo San Giacomo e fare due passi per la città e forse si renderebbe conto del suo disastro politico ed amministrativo", ha concluso l'ex sindaco di Napoli. (Ren)