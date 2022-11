Fisco: Moretta (Commercialisti), riforma improcrastinabile per salvare le imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' importante che la futura riforma fiscale funga da volano per la ripresa, tenendo conto delle proposte avanzate dai commercialisti, che conoscono il tessuto produttivo del Paese, oggi più che mai, dopo la pandemia e una guerra in atto. Proprio quando le risorse a disposizione sono poche, è importante che non vadano disperse e distribuite a pioggia ma concentrate su pochi interventi mirati ed efficaci: su questi temi vorremmo confrontarci, sia al nostro interno che con le istituzioni pubbliche e private". Lo ha detto Vincenzo Moretta, presidente della Fondazione Odcec Napoli, presentando il forum nazionale "Proposte per una riforma fiscale quale incentivo alla ripresa economica e strumento di contrasto alla crisi di impresa" che si terrà domani (venerdì 25 novembre) alle 09,30, nell'Aula Magna del centro congressi dell'Università Federico II (via Partenope, 36) organizzato dalla Fondazione partenopea dei commercialisti e dalla Fondazione Centro Studi Ungdcec, al quale interverranno Maurizio Leo (Vice Ministro dell'Economia), Michele Carbone (Comandante interregionale dell'Italia Meridionale Generale di corpo d'armata della Guardia di Finanza), Michele Garruba (Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate, Gian Piero Scoppa (presidente della sezione fallimentare del Tribunale di Napoli). (segue) (Ren)